В Кремле ответили Лукашенко

Москва не отвергала предложение Минска о переходе на взаиморасчеты в российских рублях. Об этом во вторник, 5 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Я, честно говоря, первый раз об этом слышу», — сказал Песков, комментируя заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что Россия якобы не захотела вести торговлю с Белоруссией в рублях.

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По словам представителя Кремля, Москва, напротив, заинтересована в переходе на расчеты на основе национальных валют в торгово-экономических отношениях с партнерами, особенно с ближайшими партнерами. Как подчеркнул Песков, данная тема постоянно обсуждается в ходе российско-белорусских переговоров.

Ранее во вторник Лукашенко рассказал, что предлагал России довести уровень рубля в торговых расчетах между странами до 100 процентов с текущих 80, однако его идею в Кремле не оценили. «Мы этого не боимся, но никто на это не идет», — заявил президент, отметив, что серьезного обсуждения о переходе Москвы и Минска на единую валюту также пока не велось.

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