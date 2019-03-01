Кремль оценил возможность общей с Белоруссией валюты

Конкретики в вопросе возможного введения общей российско-белорусской валюты нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС в пятницу, 1 марта.

«Эта тема может и должна обсуждаться, если мы дальше продвигаемся по пути союзного строительства», — сказал Песков, напомнив, что возможность этого прописана в документах.

Так представитель Кремля прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Минск не против создания общей валюты, однако это должен быть не российский и не белорусский рубль.

Об аналоге евро с Россией Лукашенко заявил 1 марта. Также белорусский президент высказался за дальнейшую интеграцию двух стран, но при этом отметил, что полное объединение было бы не желательно.

Лукашенко за последние несколько месяцев неоднократно поднимал вопрос о суверенитете страны. Так, в декабре он отметил, что республика никогда не войдет в состав России. Между тем Кремль не имеет подобных планов. По словам Пескова, договор о Союзном государстве предполагает надгосударственные преобразования.

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