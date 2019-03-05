Российские следователи задумались о составлении портретов по ДНК

Следственный Комитет России (СКР) и Российская академия наук (РАН) намерены разработать и создать серию уникальных методик и спецтехники. Об этом во вторник, 5 марта, «Ленте.ру» сообщила Светлана Петренко, официальный представитель СКР.

По словам Петренко, соответствующая договоренность достигнута между руководителем СКР Александром Бастрыкиным и президентом РАН Александром Сергеевым на рабочей встрече, прошедшей в Москве.

При этом уже определены приоритетные направления. Среди них — разработка методики создания портрета человека по оставленной на месте происшествия ДНК, создание системы подводного мониторинга, способной работать в мутных и заиленных озерах и реках, и разработка опытного образца специальной системы для поиска погребенных объектов взамен используемых в настоящее время георадаров.

«Разработка приборов, реагентов и технологий для определения генетического и эпигенетического профиля человека и других организмов позволит по ДНК составлять портрет с конкретными поисковыми признаками: его этногеографическим происхождением, цветом глаз и волос, размерами и формой частей тела и лица, а также различными заболеваниями», — уточнила Петренко.

По ее словам, создание экспериментального образца прибора подводного видения также является насущной потребностью криминалистики. Поиски утонувших остаются одной из самых сложных задач. Визуальное обнаружение затруднено, поскольку вода в большинстве мелких водоемов мутная, а существующие методы поиска дают результат только в частных случаях.

Нуждаются криминалисты и в новом приборе для геофизического поиска. При расследовании дел об убийствах часто возникает задача поиска захоронения человеческих останков, особенно в случае отсутствия информации о точном его местонахождении. Сейчас для этого широко используются георадары, но они морально устарели и создавались для нужд не криминалистов, а строителей.

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