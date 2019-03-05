Со смехом рушившему дома обманутому строителю вынесли приговор

В Великобритании вынесли приговор выходцу из Румынии, который разрушил возведенные им дома из-за спора о зарплате. Об этом сообщает BBC News.

Инцидент произошел в августе 2018 года в британском городе Бантингфорд, графство Хартфордшир. 30-летний Даниэль Нигу (Daniel Neagu) пригнал к новостройкам экскаваторы и ковшами уничтожил пять зданий. По свидетельству очевидцев, при этом он довольно ухал, смеялся и делал снимки. Ущерб составил около миллиона фунтов стерлингов (86 миллионов рублей).

Мужчина утверждал, что сносит только те дома, которые построил сам. На суде он пояснил, что компания Fentons, которая была его субподрядчиком, не выплатила ему и его бригаде 16 тысяч фунтов стерлингов (1,4 миллиона рублей). Представитель Fentons объяснил задержку тем, что одна из их машин каким-то образом оказалась в Румынии. Нигу ответил, что вернет ее, когда получит деньги.

Судья назвал действия Нигу «необузданным вандализмом» и «чистым актом мести». Нигу приговорили к лишению свободы на четыре года.

В январе сообщалось, что в Ливерпуле рабочий на экскаваторе разрушил строящийся отель, потому что ему недоплатили 600 фунтов стерлингов (51,4 тысячи рублей). Как только к месту происшествия подъехала полиция, мужчина вылез из машины и сбежал.

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