Умерла сценаристка «Обыкновенного фашизма»

Умерла кинокритик, театровед и культуролог Майя Туровская. Об этом рассказала главный редактор журнала «Сеанс» Любовь Аркус в своем Facebook-аккаунте в среду, 6 марта.

Туровская скончалась на 95-м году жизни. Причины смерти не сообщаются.

Она родилась 27 октября 1924 года в Харькове. В 1947-м окончила филологический факультет МГУ, а позднее стала выпускницей театроведческого факультета ГИТИСа, В 1970-е работала ведущим научным сотрудником НИИ теории, истории кино, а в 1992-м переехала в Мюнхен.

Туровская была доктором искусствоведения, членом Союза писателей СССР и членом Союза кинематографистов СССР. В 2007 году она стала лауреатом премии «Ника» в номинации «За вклад в кинематографические науки, критику». Ее работы публиковали в журналах «Театр», «Советский экран», «Искусство кино», «Киноведческие записки», «Московский наблюдатель» и других.

В качестве сценариста она работала над фильмом Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм», а также над картинами «Петр Мартынович и годы большой жизни», «Один час с Козинцевым» и «Дети Ивана Кузьмича».



