Разговорчивого создателя «Новичка» заподозрили в краже

Одного из разработчиков отравляющего вещества «Новичок», Владимира Углева, вызвали на допрос в МВД. Об этом сам ученый в четверг, 7 марта, сообщил «Русской службе Би-би-си».

По словам собеседника издания, его заподозрили в мелкой краже, якобы совершенной в санатории Краснодарского края. О том, что именно и в каком санатории украдено, ему не сообщили. Углев заявил, что придет на допрос после получения повестки.

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В феврале Углева обвиняли в педофилии. Он сообщил, что неизвестные расклеили по Анапе, где он проживает, листовки с его фотографией, адресом и рассказом о том, что мужчина знакомится со школьниками и дарит им игрушки, а также с призывом «знать педофила в лицо».

После этого полицейские сняли у ученого отпечатки пальцев и проверили компьютер на наличие подозрительного контента.

Весной ученого неподалеку от дома сбила машина. Виновник ДТП — его 70-летний земляк. Произошедшее он объяснил тем, что отвлекся от дороги.

Владимир Углев стал известен после отравления в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Ученый дал несколько интервью российским и зарубежным СМИ, в которых рассказал о том, когда и как в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии с его участием разрабатывалось отравляющее вещество «Новичок», каким образом оно действует и кто мог бы воспроизвести его формулу.

4 марта 2018 года Скрипалей нашли лежащими в бессознательном состоянии в Солсбери. Британия обвинила в произошедшем Россию и назвала имена предполагаемых виновников произошедшего — Александр Петров и Руслан Боширов. По данным ряда СМИ, это офицеры ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Кремль отвергает все обвинения Лондона.

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