Раскрыт подарок главы российского Генштаба американскому генералу

Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов подарил своему американскому коллеге генералу Джозефу Данфорду набор из 16 медальонов и картину с изображением Храма Василия Блаженного и Кремля. Этот презент стал единственным подарком, подаренным за 2017 год российскими официальными лицами коллегам из США, сообщает РИА Новости.

Как следует из отчета Госдепартамента о подарках, которые получили американские власти, набор медальонов и картина оценены в 400 долларов. Их Герасимов вручил Данфорду во время их первой встречи в Баку в феврале 2017 года. Как отмечается в документе, отказ председателя объединенного комитета начальников штабов США принять дар мог «поставить в неловкое положение дарителя и правительство Соединенных Штатов».

Контакты двух генералов остаются едва ли не единственным каналом связи между военными двух стран, отмечает агентство. После включения Крыма в состав России в 2014 году американским военным было запрещено сотрудничать с российскими коллегами.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!