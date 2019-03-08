У откусивших ребенку руку собак нашлись десятки тысяч защитников

Более 150 тысяч пользователей подписали петицию против усыпления двух хаски, которые откусили руку четырехлетнему мальчику в американском штате Юта, сообщает The Daily Mail.

Собаки по кличке Полярный и Медведь отгрызли ребенку часть руки (кисть вместе с несколькими сантиметрами от запястья), когда тот просунул ее в соседский забор.

Автор петиции Джессика Нутц (Jessica Nusz), подруга владельцев животных, считает усыпление незаслуженной мерой. По ее словам, на руку мальчика был натянут носок, который собаки могли принять за игрушку для жевания, не распознав ребенка за забором. Она утверждает, что в противном случае питомцы ее друзей никогда бы не причинили вреда человеку.

В настоящее время пострадавший мальчик находится в стабильно тяжелом состоянии. Он потерял много крови. До приезда скорой родители пытались остановить кровотечение, затем ребенка по воздуху доставили детскую больницу в Солт-Лейк-Сити.

После инцидента животных поместили на 10-дневный карантин. Потерянную руку мальчика полицейские найти не смогли. Следователи полагают, что хаски могли ее съесть.

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