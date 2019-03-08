Тренер закрутил роман с женой игрока и поплатился

Главный тренер парагвайского клуба «Либертад» Леонель Альварес был отправлен в отставку из-за романа с женой футболиста команды. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, 51-летний Альварес встречался с супругой полузащитника Эдгара Бенитеса — Пэтти Гонсалес. При этом женщина отрицает появившуюся в СМИ информацию.

Сам Альварес с 2012 года состоит в отношениях с 31-летней Джоанной Гарсией, у пары есть дочь. У тренера есть еще двое детей от других отношений.

Альварес возглавил «Либертад» в 2018 году. 6 марта в первом матче группового этапа Кубка Либертадорес команда одержала победу над «Универсидад Католика» со счетом 4:1.

В ноябре 2017-го российский футболист Андрей Аршавин признался, что изменял супруге Алисе Казьминой. В феврале 2019-го женщина написала на спортсмена заявление в полицию, заявив, что он угрожал ей лишением свободы.

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