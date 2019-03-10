Африканский министр уволился после гибели 11 младенцев

Министр здравоохранения Туниса Абдель Рауф аш-Шариф подал в отставку после гибели 11 новорожденных в центре акушерства и неонатологии, сообщает агентство TAP.

Новорожденные скончались в течение суток с 7 по 8 марта в центре акушерства и неонатологии в районе Рабта, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Туниса. По предварительным данным, причиной смерти младенцев стал септический шок.

Премьер-министр республики Тунис Юсеф Шахед принял отставку чиновника.

В министерстве здравоохранения сформировали комиссию, в ходе которой будут выявлены причины произошедшего и найдены ответственные.

В январе были зафиксирована массовая смерть детей, в том числе новорожденных, в лагере для беженцев на северо-востоке Сирии. За два месяца там умерли по меньшей мере 29 детей, большинство — от переохлаждения. Дети беженцев также страдают от истощения и бессилия.

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