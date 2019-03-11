На Украине объяснили попадание в «заложники Кремля» в 1945 году

Украина стала заложником Кремля в 1945 году из-за разницы часовых поясов. Об этом в эфире NewsOne заявил депутат Верховной рады Эдуард Леонов.

По его словам, всемирный день почитания памяти жертв Второй мировой войны отделяет от «русского мира», к которому, как он считает, не относится Украина, всего один час. «Вопрос 9 мая — это вопрос одного часа, потому что когда в 1945 году в Берлине было 23:00 8 мая, в Москве уже было 01:00 9 мая. Один час превратил всех нас в заложников Кремля», — заявил парламентарий.

С 2015 года День Победы, отмечавшийся 9 мая, на Украине носит название День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Фактически этот праздник игнорируется украинскими властями, основные мероприятия приходятся на 8 мая, когда в республике отмечают День памяти и примирения в знак солидарности с европейскими странами.

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