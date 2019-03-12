В Верховной Раде заинтересовались связями Тимошенко и Коломойского

Депутату Верховной Рады Украины, лидеру партии «Батькивщина» и кандидату в президенты страны Юлии Тимошенко следует рассказать о своих связях с олигархом Игорем Коломойским. С таким заявлением во вторник, 12 марта, выступил председатель фракции «Блока Петра Порошенко» (БПП) в украинском парламенте Артур Герасимов, фрагмент его выступления опубликовал телеканал «112 Украина» на своем YouTube-канале

«Сегодня вся страна обсуждает разговор, который произошел между Юлией Владимировной Тимошенко и Игорем Валерьевичем Коломойским. Я хотел бы, чтобы вы услышали сейчас, как это происходит», — сказал Герасимов в ходе пленарного заседания Рады, после чего поднес к микрофону телефон с включенной записью разговора, якобы имевшего место между Тимошенко и Коломойским (сама запись появилась на сайте LiveLeak 7 марта).

В ходе беседы, якобы имевшей место в феврале, обладатель женского голоса, похожего на голос Тимошенко, поздравляет собеседника с днем рождения (13 февраля Коломойскому исполнилось 56 лет — прим. «Ленты.ру»). «Спасибо. Но мы же пока цели не достигнем — мы не успокоимся», — отвечает ей мужчина, обладатель голоса, похожего на голос Коломойского (цель при этом не уточняется).

В ходе демонстрации записи к Герасимову подошел депутат Верховной Рады от «Батькивщины» Александр Абдуллин и назвал того придурком. «Ты придурок, просто придурок. Подумай, что ты сейчас делаешь на всю страну», — сказал он.

Герасимов на слова Абдуллина не отреагировал. «У Игоря Коломойского есть два кандидата на [президентских] выборах — это [Владимир] Зеленский и Юлия Тимошенко», — сказал он, отметив, что происхождение записи разговора не выяснено, однако ее достоверность у него не вызывает сомнения.

Также депутат Рады от БПП назвал давние связи Тимошенко и Коломойского секретом Полишинеля. «Мы требуем публичной информации о политических и финансовых аспектах ваших договоренностей с Игорем Валерьевичем Коломойским», — сказал Герасимов, обращаясь к Тимошенко.

Очередные президентские выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года, второй тур в случае необходимости будет проведен 21 апреля. Согласно результатам опросов украинских социологов, с конца января лидером президентской гонки является шоумен Владимир Зеленский. Действующий президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, борется за выход во второй тур с Тимошенко, которая на протяжении последних месяцев возглавляла президентские рейтинги.

В своем декабрьском интервью Дмитрию Гордону Коломойский заявил, что поддерживает Зеленского и Тимошенко «как самый лучший болельщик», отметив, что у него нет возможности финансировать кандидатов в президенты.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!