Глава «Газпрома» назвал срок окончания газификации России

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил в ходе беседы с президентом Владимиром Путиным, что полностью завершить газификацию России удастся через 10 лет. Стенограмма рабочей встречи опубликована на официальном сайте Кремля.

По словам Миллера, по состоянию на 1 января 2019 года средний уровень газификации в стране составляет 68,6 процента, при этом применительно к городским территориям этот показатель равняется 71,3 процента, для сельской местности — 59,4 процента.

Глава «Газпрома» также отметил, что при более активной работе властей регионов уровень газификации сел уже сейчас можно было бы довести до 65 процентов.

В то же время он предупредил, что трубный сетевой газ во все населенные пункты страны в любом случае не придет. «Это все-таки и пропан-бутан, это сжиженный природный газ, то, что называется локальной газификацией», — пояснил Миллер.

Ранее сообщалось, что более 50 регионов, участвовавших в программе газификации, не выполнили в 2018 году обязательства, касающиеся сельских территорий.

Владимир Путин неоднократно обращал внимание, что уровень газификации в российских регионах растет недостаточными темпами.

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