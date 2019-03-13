В России запатентовали «летающий Калашников»

В реестре Федерального института промышленной собственности, подведомственной организации Роспатента, 12 марта появились сведения о патенте на промышленный образец беспилотного летательного аппарата-перехватчика. Внимание на это обратил блогер dambiev.

Патентообладателем указан концерн «Алмаз-Антей», чьи структуры разрабатывают и производят вооружение для противовоздушной и противоракетной обороны.

О создании в России такого беспилотника стало известно в 2017 году. Сообщалось, что его разработали в студенческом конструкторском бюро авиамоделирования Московского авиационного института. Аппарат массой 23 килограмма несет стрельбовый комплекс на базе гладкоствольного карабина «Вепрь 12 Молот», который в свою очередь разработан на основе конструкции ручного пулемета Калашникова. Магазин рассчитан на 10 патронов. Дрон также оснащен бортовыми системами обнаружения, наведения и прицеливания.

В Госдуме в январе этого года сообщили о разработке законопроекта, который регулирует использование беспилотников в ходе массовых мероприятий. Авторы документа предлагают наделить силовиков правом уничтожать дроны во время митингов.

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