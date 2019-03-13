Наука и техника
 
Последние новости
Россия объяснила авиаудар по Идлибу
Студентка покрылась ожогами из-за взрыва и отказалась бросать карьеру модели
Странная манера задувать свечи на торте выдала в политике «инопланетянина»
Названы самые богатые российские холостяки
В США похвалили Россию и рассказали о превосходстве над ней
Директриса детдома годами игнорировала жалобы воспитанников на изнасилования
Фанат рассказал о нападении Макгрегора
Российский турист разбился в альпийском ущелье
Бывший соратник Трампа получил новый тюремный срок
Новости партнеров

В России запатентовали «летающий Калашников»

Перейти в «Мою Ленту»

В реестре Федерального института промышленной собственности, подведомственной организации Роспатента, 12 марта появились сведения о патенте на промышленный образец беспилотного летательного аппарата-перехватчика. Внимание на это обратил блогер dambiev.

Патентообладателем указан концерн «Алмаз-Антей», чьи структуры разрабатывают и производят вооружение для противовоздушной и противоракетной обороны.

О создании в России такого беспилотника стало известно в 2017 году. Сообщалось, что его разработали в студенческом конструкторском бюро авиамоделирования Московского авиационного института. Аппарат массой 23 килограмма несет стрельбовый комплекс на базе гладкоствольного карабина «Вепрь 12 Молот», который в свою очередь разработан на основе конструкции ручного пулемета Калашникова. Магазин рассчитан на 10 патронов. Дрон также оснащен бортовыми системами обнаружения, наведения и прицеливания.

В Госдуме в январе этого года сообщили о разработке законопроекта, который регулирует использование беспилотников в ходе массовых мероприятий. Авторы документа предлагают наделить силовиков правом уничтожать дроны во время митингов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
По заказу «Алмаз-Антея» создали «огнестрельный» беспилотник
В России рассказали о привлечении орлов к борьбе с беспилотниками
Boeing анонсировал беспилотный истребитель
Российскому беспилотнику-камикадзе предрекли славу АК-47
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0211 марта

«Депортация этого народа превратилась в бойню»

Китайцы сто лет назад резали русских и американцев. Теперь об этом стараются не вспоминать
15:27 9 марта

В «карте сокровищ Гитлера» нашли массу нестыковок

15:47Сегодня

Названы условия путешествия в прошлое

10:05 8 марта

Рогозин пожаловался на нехватку денег

Наука и техника00:01 7 марта

«Все произошло так внезапно»

Как в НАСА допустили самую страшную катастрофу в истории космонавтики
17:43Сегодня

Украинские инженеры устранили неполадки «Союз-ФГ» на Байконуре

14:10Сегодня

Физики опровергли существование объективной реальности

16:27 3 марта

Индия начала делать автоматы Калашникова вместо своих винтовок

Наука и техника00:04 9 марта

Рогатые тоже плачут

Как переломить демону хребет мотоциклом: Devil May Cry 5
11:55Сегодня

Воскрешена часть сибирского мамонта

10:56Сегодня

Побеждены вызывающие старение генетические паразиты

07:01Сегодня

Названа главная причина смертельных болезней сердца

Россия
«Спасаясь от побоев, выпрыгивала ночью из окна»
Эти россиянки давно выросли. Но они до сих пор помнят боль, которую им причинила мать
«Феминистками не рождаются»
Краткий гид по современному феминизму в России
Никита верит, что его сердце будет таким же здоровым, как у других детей«Сердце не может лопнуть, его обязательно вылечат»
Семилетнего Никиту спасет срочная операция, но нужна ваша помощь
Директриса детдома годами игнорировала жалобы воспитанников на изнасилования
Российский депутат-«патриот» избил учительницу по наводке племянницы
В российской коммуналке нашли трех малышей рядом с умершей матерью
Россиян признали одной из самых быстро стареющих наций
Все материалы
Мир
Роберт Дерст«Поубивал их всех, вот и все»
Американского миллиардера обвиняют в загадочных убийствах. Их пытаются раскрыть уже 18 лет
В США похвалили Россию и рассказали о превосходстве над ней
Бывший соратник Трампа получил новый тюремный срок
Европа признала Россию главным источником дезинформации
След «повара Путина» обнаружили в еще одной стране
Дети социализма
Венесуэла отобрала у них еду и надежду на счастье. Теперь они выживают на улицах
Владимир Путин и Синдзо Абэ«Отдадите Курилы — получите изоляцию»
Россия хочет поучаствовать в разделе Азии. Но конкуренция с Японией и Китаем будет жесткой
Все материалы
Бывший СССР
A member of the Ukrainian Armed Forces is seen at his position on the front line in Donetsk Region, Ukraine February 4, 2019. Picture taken February 4, 2019. REUTERS/Oleksandr Klymenko - RC1D90D3F6C0«Это не война, а мясорубка»
Минные поля, обстрелы и суициды. Репортаж из забытых украинских деревень на линии фронта
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
Эльфы против троллей
Прибалтику атакуют кремлевские боты. Их сдерживают «стражи» и украинские легионеры
Россия исключила вариант нападения на Белоруссию
Украина обвинила Россию в создании «фабрики троллей» в ЛНР
Саакашвили анонсировал свое возвращение на Украину
Саакашвили рассказал о готовности Порошенко обменять Крым на вступление в ЕС
Все материалы
Экономика
Здоровое падение
Почему экономические кризисы спасают миллионы жизней, но из-за них умирает так много людей
«Россети» обеспечили Универсиаде надежную работу
Названы самые богатые российские холостяки
«Евродон» прокомментировал сделку по продаже компании
США начнут бороться с Россией по-новому
«Яндекс.Такси» решил раздавать деньги водителям
Россиян оставят без новых пенсионных возможностей
Все материалы
Силовые структуры
«За отказ бунтовать — расправа»
Как малолетние преступники пошли на бунт в колонии ради уважения авторитетов
«Нормальные люди не улыбаются во время секса»
Создатель первого российского порно — о лазейках в законе, обысках и смерти секс-индустрии
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ пришла с обысками к кинологам МВД
Появились подробности смертельной перестрелки в Волгоградской области
Российских депутатов арестовали за визит к прокурору в неприемный день
Главный обнальщик России Сережа Два Процента досрочно вышел из тюрьмы
Все материалы
Наука и техника
«Депортация этого народа превратилась в бойню»
Китайцы сто лет назад резали русских и американцев. Теперь об этом стараются не вспоминать
«Все произошло так внезапно»
Как в НАСА допустили самую страшную катастрофу в истории космонавтики
Рогатые тоже плачут
Как переломить демону хребет мотоциклом: Devil May Cry 5
Названы условия путешествия в прошлое
Украинские инженеры устранили неполадки «Союз-ФГ» на Байконуре
Физики опровергли существование объективной реальности
Все материалы
Спорт
Норвежская ракета
В мировом биатлоне новый король. Он уничтожил Фуркада и выиграл Кубок мира
Российский клуб оказался самым неточным в Европе
Нурмагомедов вошел в число самых популярных атлетов мира
Стала известна зарплата Зидана в «Реале»
Английский футболист повторил трюк Аршавина и забил
Футболист одним касанием забил гол со своей половины поля
«Спартак» позвал уволенного Карреру на матч против «Зенита»
Все материалы
Культура
Неизвестная Германия
Этот фотограф показал миру правду о жизни немцев
Только о любви
От техно-принца до ранней Гречки и эротических баллад — главные альбомы недели
«Все попробовали героин, а потом начали умирать»
Группа «Лава» о том, почему культура 90-х вернулась в Россию
Вера Брежнева отказалась признавать себя украинской певицей
Актриса из «Игры престолов» порассуждала о «метафорическом расстегивании лифчика»
Юлию Началову ввели в искусственную кому
Названы самые знаменитые актеры-коты
Все материалы
Интернет и СМИ
«Пожалейте мужчину. Дайте ему то, в чем он нуждается»
Мусульманок в России учат ублажать мужчин любой ценой. И терпеть унижения
Прощай, оружие!
Легендарный фотограф ненавидел войну и показал ее худшую сторону
Забытая жестокость
Боль и радость, страх и отчаяние на снимках лучших фотографов мира
«Заказ» Галкиным убийства Киркорова насмешил пользователей сети
Гусман оправдался за несмешной КВН
Ярмольник обругал современный КВН и признал его несмешным
ФСБ потребовала удалить статьи о пытках мигранта после взрыва в Магнитогорске
Все материалы
Ценности
Иман и Дэвид БоуиАфриканские царицы
Самые знаменитые, властные и сексуальные женщины Черного континента
Райский сад, Хищник и прощание с Лагерфельдом
Главные события Недели моды в Париже
«Я занималась феминизмом еще до того, как это стало модно»
Ксения Собчак зарабатывает миллионы, защищает женщин и прощает долги
Украинка сняла «единственную красавицу семьи Кардашьян» в купальнике
Кейт Миддлтон надела блузку задом наперед и вышла в свет
Чернокожая модель публично отругала парикмахеров за отказ ее причесать
Меган Маркл смирилась с дешевыми колготками
Все материалы
Путешествия
«Вода поднимется по пояс, унося в море крыс»
Боль в суставах, летучие мыши и тупики. Как на самом деле живут венецианцы
«Выпиваем шнапса и летим по темному склону»
Ешь, пей и катайся. Зачем ехать в Тироль
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
Турист разозлился на загулявшую по барам жену и утопил сына
Удар молнии в самолет сняли на видео из салона
США отказались запрещать полеты Boeing 737 MAX
Назван худший в мире город для проживания
Все материалы
Из жизни
Арнон Родтхонг и Карнсита Родтхонг«Жених нужен немедленно»
Миллионер пообещал состояние за женитьбу на дочери. Кандидаты посыпались со всего мира
«Я зарабатывала проституцией, чтобы хоть как-то выжить»
Их насилуют, убивают и травят. На стороне трансгендеров — закон, но не фавелы
Мэри, которая ушла
Муж утверждал, что жена бросила его и исчезла. 54 года спустя ее тело нашли в его дворе
Собака преодолела полстраны и оказалась ненужной хозяйке
Дрессированная собака отучила ребенка отвлекаться на телефон
Весивший полтора центнера британец похудел вдвое ради любви
Пенсионер полез в драку в ответ на просьбу показать проездной в автобусе
Все материалы
Опа, Гангам-стайл!
Представительские седаны из Кореи: от лицензионных копий до люксовых суббрендов
Адский Гелик и другие способы потратить 40 миллионов
Посмотрите, во что превращают дорогие машины ведущие тюнинговые конторы
С одного взгляда
Выясняем, что произошло с седаном Hyundai Elantra после обновления
Самые угоняемые кроссоверы
15 самых любимых вседорожников российских угонщиков
Audi покажет в Шанхае дизайн будущих электрокаров
Роторный двигатель стал частью новой гибридной установки Mazda
В 2019 году концерн Volkswagen представит 90 новинок
Все материалы
Дом
Не лишние, а запасные
Зачем Илон Маск и российские олигархи берут ипотеку
Никого нет дома
Этот фотограф знает, как одиночество выглядит со стороны
«Мама льет ему в уши, а он все слушает»
Родители решили помочь молодой паре с жильем. Это решение изменило всем жизнь
Жилье в Крыму подорожало в 2,5 раза
Названы города России с самой выгодной ипотекой
Эксперты предупредили о растущих рисках по ипотеке
Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры Москвы
Все материалы