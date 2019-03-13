Россияне раскрыли свои способы экономии

Российские туристы признались, что отказались от путешествий ради выгоды в 2018 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Ipsos Comcon, в котором участвовали совершеннолетние жители городов, где проживает больше 100 тысяч человек.

Как показал опрос, 24 процента респондентов жертвовали поездками, чтобы сэкономить деньги. В то же время 21 процент опрошенных признались, что ради экономии отказались от ремонта, а 18 процентов — от походов в рестораны.

Также специалисты выяснили, что в среднем каждая российская семья потратила на путешествия по России в 2018 году 44,6 тысячи рублей, а на зарубежные поездки — 97 тысяч рублей.

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Вдобавок выяснилось, что участники опроса считают путешествия одним из главных жизненных приоритетов (с этим согласилось 32 процента респондентов). 49 процентов опрошенных проголосовали за вариант «здоровый образ жизни», 25 процентов назвали своей главной целью образование детей, 21 процент — ремонт дачи или квартиры, а 20 процентов — лечение.

Ранее в марте в опросе портала Tourdom россияне признались, что не могут позволить себе путешествие на майские праздники из-за высоких цен на путевки. 53 процента отметили, что не поедут отдыхать, даже если возьмут трехдневный отпуск между праздниками.

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