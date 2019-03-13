Россиян признали одной из самых быстро стареющих наций

Уже к 59 годам у россиян начинают развиваться старческие болезни, что на шесть лет раньше, чем в среднем по миру. Об этом говорится в сравнительном исследовании скорости старения жителей 195 стран, опубликованном в научном журнале The Lancet.

Авторы работы — пять ученых из США, Испании и Норвегии — проанализировали данные с 1990-го по 2017 год и установили, что среднемировой «возраст старения» — 65 лет. Обычно к этому времени у человека накапливается несколько из 92 болезней, которые считаются старческими. Среди них инсульт, мерцательная аритмия, ишемия, эндокардит, миокардит и еще восемь заболеваний сердечно-сосудистой системы, 35 видов онкологий, болезни Паркинсона и Альцгеймера, катаракта и глаукома, ухудшение слуха и прочее.

Согласно выводам исследования, в зависимости от страны проживания старение у людей может начинаться значительно раньше или позже установленных 65 лет. Например, в Папуа–Новая Гвинея, которая заняла последнее, 195-е место в рейтинге старения жителей, «старость» приходит в 45 лет. В Афганистане (192 место) она начинается в 51 год, в Вануату (193) — в 52. Россия заняла 160 позицию с ее 59 годами. Страна находится на одном уровне с Казахстаном, Индией, Болгарией, Буркина Фасо, Бурунди, Гамбией, Демократической республикой Конго, Фиджи и Филиппинами.

В Украине старческие болезни начинают развиваться примерно в 57 лет, в Белоруссии и Грузии — в 60, Сенегале — 61, Армении — 64, Эстонии — 66, на Кубе — почти в 67, в Иране — в 69, Мексике и Словении — 70, Финляндии — 72. Позднее всех старческие болезни проявляются у жителей Швейцарии, Франции, Японии, Сингапура — в 76.

Авторы исследования отметили, что за последние 27 лет в мире возрастные болезни меньше обременяют жизнь людей, также снизилась смертность от них.

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