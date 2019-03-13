Госдума нашла способ навсегда закрыть хостелы в жилых домах

В Госдуме готовы преодолеть вето Совета Федерации по закону о запрете хостелов в многоквартирных домах. Об этом заявил вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой, сообщает в среду, 13 марта, «Интерфакс».

«Мы за поиск какого-то нормального решения. Но если [Севет Федерации хочет] пересмотреть суть закона, то мы этого делать не будем, будем голосовать и найдем поддержку всех фракций и большинства депутатов», — сказал Толстой, отметив, что в этом случае Госдума «точно» будет преодолевать вето верхней палаты парламента.

По его словам, в Госдуме готовы обсуждать только сроки вступления закона в действие, но не его суть. Вице-спикер отметил, что законопроект поддержали все фракции в Госдуме, президент России и столичные власти. Он также рассказал об опросе ВЦИОМ, согласно которому против размещения хостелов в многоквартирных домах выступают 80 процентов респондентов.

«Никакого отказа от принципиального решения о невозможности размещения в жилых многоквартирных домах ночлежек не будет», — сказал Толстой.

Также Толстой заявил, что есть те, кто заинтересован, чтобы целые сети «ночлежек» продолжали работать, нарушая права и спокойствие жильцов многоквартирных домов.

Совет Федерации на заседании 13 марта отклонил данный закон, сообщает ТАСС. Против инициативы проголосовал 151 сенатор, двое высказались за, воздержались четверо.

Госдума приняла законопроект, вводящий запрет на размещение гостиниц и хостелов в жилых помещениях, 6 марта. В документе указывается, что квартиры в многоквартирных домах не могут использоваться для предоставления гостиничных услуг или услуг по временному размещению посторонних лиц.

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