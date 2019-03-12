Запрет хостелов в жилых домах решили отложить

Комитет Совета Федерации по социальной политике не поддержал закон о запрете размещения хостелов в жилых многоквартирных домах, сообщает ТАСС.

По словам сенатора Валерия Рязанского, возглавляющего комитет, участники рынка гостиничных услуг не успеют подготовиться к новым правилам работы хостелов за 10 дней — срок вступления закона в силу после официального опубликования. В Совете Федерации предлагают перенести срок введения ограничений, предусмотренных законом, на конец 2019 года.

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«Мы концептуально поддерживаем законопроект, но у нас других формулировок быть не может, кроме как отклонить документ с созданием согласительной комиссии для увеличения срока переходного периода перед вступлением закона в силу», — цитирует Рязанского агентство.

Отвергнутый комитетом по соцполитике документ между тем поддержало другое объединение в Совете Федерации — комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы Сергей Пахомов.

Госдума приняла законопроект, вводящий запрет на размещение гостиниц и хостелов в жилых помещениях, 6 марта. В документе указывается, что квартиры в многоквартирных домах не могут использоваться для предоставления гостиничных услуг или услуг по временному размещению посторонних лиц.

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