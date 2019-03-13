Воры аккаунтов популярной соцсети атаковали пользователей iOS

Зафиксирована фишинговая атака, нацеленная на кражу аккаунтов в социальной сети Facebook. Как сообщили аналитики компании Avast в своем блоге, жертвами стали владельцы устройств на базе iOS.

Мошенники рассылают письма с предложениями зайти на популярные сайты, в действительности являющиеся подставными. Как только жертва соглашается авторизоваться через соцсети, на устройство загружается фейковое видео, изображающее работу браузера Safari. Введенные данные передаются злоумышленникам, а пострадавший наблюдает якобы успешную авторизацию.

Специалисты отмечают, что некоторые пользователи могут заметить подделку: на протяжении всего процесса, в том числе якобы перехода на разные страницы, URL в адресной строке остается неизменным.

Ранее группа исследователей обнаружили брешь в защите процессоров Intel, которая позволила злоумышленникам украсть данные. Для нападения требовалось провести фишинговую атаку.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!