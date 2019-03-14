Названы самые «полезные для здоровья» аэропорты

Онлайн-сервис поиска выгодных авиабилетов Netflights составил рейтинг самых «полезных для здоровья» пассажиров аэропортов. Полный список «здоровых» воздушных гаваней опубликован на официальном сайте сервиса.

Для этого сотрудники Netflights изучили 25 аэропортов и сравнили наличие в них спа, тренажерных залов, помещений для медитации, студий для занятия йогой, зон отдыха, патио, комнат для молитв и беговых дорожек.

В результате эксперты признали самым «полезным» международный аэропорт во Франкфурте, который набрал 23 балла. На втором месте оказался амстердамский аэропорт Схипхол, признанный четвертым в мире по загруженности. За ним последовал аэропорт в Дубае, а затем — аэропорт в Сингапуре.

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В десятку рейтинга также вошли международный аэропорт Гонконга, аэропорт в Ванкувере, нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди, аэропорт в Токио, Сан-Франциско и Торонто.

В июне 2018 года онлайн-сервис AirHelp составил рейтинг самых лучших аэропортов мира. Эксперты проанализировали три фактора: качество сервиса, своевременная подача рейсов и отзывы пассажиров. На первом месте оказался международный аэропорт Хамад в городе Доха, Катар, получивший 8,77 балла.

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