Число Пи рекордно продлили

Сотрудница Google Эмма Харука Ивао вычислила число Пи с точностью до 31,4 триллиона знаков после запятой. Об этом пишет «Би-Би-Си».

Таким образом она обновила мировой рекорд. Прошлое достижение составляло 22 триллиона знаков.

Для расчетов использовались 25 виртуальных машин, которые бесперебойно работали 121 день. Итоговый результат занял 170 терабайт. Для его прочтения вслух потребовалось бы 332 тысячи лет.

В 2015 году физик Карл Хаген и математик Тамар Фридман из Рочестерского университета в штате Нью-Йорк вывели формулу для числа Пи из квантовой механики. В своей работе ученые использовали вариационный принцип в пределе высоких энергий для определения энергетических уровней атома водорода.

Число Пи является математической константой и определяется как отношение длины окружности к длине ее диаметра.

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