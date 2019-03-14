Почта перестала пересылать письма заключенных к правозащитникам

Правозащитники из Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы перестали получать письма от арестантов, пишет в четверг, 14 марта, «Известия» со ссылкой на председателя комиссии Вадима Горшенина.

Корреспонденция застряла на почте из-за того, что у ОНК нет постоянного адреса и своего помещения. Забрать письма из отделения связи Горшенину тоже не удается, так как от него требуют официальной доверенности.

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«Я постарался объяснить, что ОНК действуют на основании федерального закона об общественном контроле в местах принудительного содержания, но сами ОНК не являются юридическими лицами и печати у них быть не может — есть мандат, предусмотренный законом», — рассказал он изданию.

Однако почтальон не сочла мандат подходящим документом.

Горшенин уверен, что сотрудники «Почты России» игнорируют закон об общественном контроле в местах принудительного содержания.

Руководство предприятия полагает, что их подчиненные действуют строго по инструкции, согласно которой для получения писем глава комиссии обязан показать доверенность от своей организации, выписку из ЕГРЮЛ или учредительный документ.

Ничего из этого у ОНК, по словам Вадима Горшенина нет, так как она работает непосредственно на основании федерального закона и мандатов, выданных членам комиссии Общественной палатой России.

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