Умершая девочка спасла жизнь пятерым детям

В Великобритании родители пожертвовали сердце, легкие, печень, поджелудочную железу и две почки погибшей дочери для спасения жизни пятерых детей. Об этом сообщает издание The Mirror.

Элла Тэтчер (Ella Thatcher) из английской деревни Херстпирпойнт, графство Западный Суссекс, страдала редкой формой детской эпилепсии — синдромом Драве. Родители десятилетней девочки не теряли надежду на ее выздоровление, поскольку со временем ее состояние заметно улучшалось.

В 2018 году Элла попала в больницу с острым приступом эпилепсии, на какое-то время она перестала дышать. Парамедикам удалось привести пациентку в чувство и незамедлительно доставить в лондонскую детскую больницу. «Эллу обследовали, а позднее ночью меня подозвали врачи и предложили пройти в более спокойное место для разговора. Я сразу почуяла неладное, — вспоминает мать ребенка Анна (Anna Thatcher). — Нам сообщили, что у Эллы отек головного мозга и орган фактически мертв».

Родители Эллы находились в палате, когда девочку отключили от аппарата искусственного дыхания. «Когда мы поняли, что уже ничем не можем ей помочь, мы задумались о донорстве органов, — рассказывает Анна. — Теперь благодаря Элле пять семей могут забыть об организации похорон».

Мать погибшей призвала родителей, оказавшихся в подобной ситуации, помогать другим пациентам бороться за жизнь. «Это не вернет вашего ребенка назад, но осознание того, что он спас чьи-то жизни, приносит облегчение», — заявила женщина.

В 2017 году умирающая 13-летняя девочка из Великобритании пожертвовала органы и спасла жизни восьмерым. Ее сердце, тонкую кишку, поджелудочную железу и легкие пересадили четырем больным. Печень была разделена на части, которые были трансплантированы двум пациентам. Почки девочки спасли жизнь еще двум нуждающимся.

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