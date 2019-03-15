Обвиненный в домогательствах российский дизайнер запел

Vogue

Российский дизайнер Гоша Рубчинский, ранее обвиненный в сексуальных домогательствах к подростку, представил первый сингл своего нового музыкального проекта «Группа». Видео появилось на сайте российского Vogue в пятницу, 15 марта.

Черно-белый видеоклип для трека под названием «Я и Ты» был снят во время поездки Рубчинского в Грузию вместе с остальными членами коллектива. Съемки проходили в районе Казбеги, в санатории в Цхалтубо и на заброшенном заводе в Тбилиси.

В ролике половина текста, написанного самими участниками «Группы», читается на английском языке с русским акцентом, а вторая половина — на русском.

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«Нет никакой особой концепции в этом месте. Нас привлекла его энергия и красота. Я искал апокалиптическую атмосферу, что-то сюрреалистическое, — рассказал Рубчинский в интервью для издания Dazed. — Мне нравится, как это выглядит в целом. Немного грусти, но с внутренней надеждой».

В «Группу» входят пятеро участников: Павел Миляков, Валентин Фуфаев, Степан Ясинский, Никита Бобков и сам Гоша Рубчинский. Они сочиняют песни, создают фотоальбомы и видеоролики, которые затем публикуются в Instagram-аккаунте проекта.

В декабре 2018 года дизайнера обвинили в сексуальных домогательствах к 16-летнему Яну Силфверлингу. Парень выложил в Instagram переписку, из которой следует, что Рубчинский просил его прислать откровенные фотографии. Однако представители Рубчинского заявили, что переписка была частью кастинга, поскольку кандидатуру подростка рассматривали в качестве модели для нового лукбука.

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