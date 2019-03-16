Болельщик скончался на стадионе под призывы умереть

Болельщик футбольного клуба «Кальяри» скончался во время матча чемпионата Италии против «Фиорентины» (2:1). Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, трагедия произошла на последних минутах матча. У 45-летнего Даниэла Атцори, находившегося на трибуне вместе с матерью и сестрой, случился сердечный приступ. Врачи скорой помощи пытались спасти фаната, но он скончался на стадионе.

В материале отмечается, что пока медики пытались оказать Атцори помощь, фанаты «Фиорентины» кричали в сторону трибуны с Даниэлом «Ты должен умереть». Руководство клуба пообещало разобраться в ситуации и наказать виновных.

На 13-й минуте матч был остановлен, чтобы почтить память умершего год назад капитана «Фиорентины» Давиде Астори. Спортсмен также умер в результате остановки сердца.

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