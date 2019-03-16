Австралийский политик избил напавшего на него с яйцом подростка

Австралийский сенатор Фрейзер Эннинг ударил подростка, который перед этим разбил яйцо о его голову, сообщает издание news.com.au.

Инцидент произошел во время выступления политика перед журналистами в Мельбурне. Подросток подошел к Эннингу сзади и, снимая происходящее на камеру смартфона, разбил о его голову сырое яйцо.

В ответ сенатор набросился на него, сделал несколько ударов, а его сторонники повалили нападавшего на землю. Один из них, по данным издания, назвал подростка «всего лишь слабым человеческим существом».

Нападавший был задержан полицией, однако затем отпущен без предъявления обвинения до дальнейшего расследования.

15 марта Эннинг, представляющий в австралийском парламенте штат Квинсленд, резко отреагировал на теракт в соседней Новой Зеландии, где преступники расстреляли прихожан двух мечетей. В результате произошедшего погибли 50 человек, еще более 40 получили ранения.

Сенатор заявил, что настоящей причиной случившегося стали не действующие в стране законы об обращении с оружием, а массовая миграция религиозных фанатиков-мусульман. Позднее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон назвал его слова «отвратительными», а позицию — недопустимой в парламенте страны.

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