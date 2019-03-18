ФСБ займется поиском террористов на российских АЭС

ФСБ будет проверять на возможную причастность к террористической деятельности лиц, работающих на атомных электростанциях и других ядерных установках. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщает РИА Новости.

Указ «О внесении изменений в федеральный закон "Об использовании атомной энергии"» ужесточает требования к допуску лиц для работы на ядерной установке, а также на радиационном источнике и в пункте хранения, с ядерными материалами и радиоактивными веществами.

Кроме того, согласно указу, к работе на АЭС не будут допущены лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления, а также граждане, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Проверкой данных сведений займется ФСБ.

4 мая 2018 года сообщалось о рассылке предупреждений руководству АЭС в регионах в связи с угрозой терактов на майские праздники. В сообщении боевиков говорилось, что те могут использовать бежевый Renault Fluence, зарегистрированный в Московской области на 37-летнюю женщину. Аналогичное предупреждение получили на Кольской АЭС, расположенной в Мурманской области.

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