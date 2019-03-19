Российские следователи вмешались в разборку судьи и полицейских

Следователи выясняют обстоятельства конфликта между сотрудниками ДПС и судьей, который произошел 7 марта в Ставрополе. Об этом во вторник, 19 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).
Как отметили в ведомстве, процессуальная проверка по факту конфликта была начата еще до того, как видео с ним появилось в интернете. Ранее запись опубликовал YouTube-канал «ЧП Ставрополь».
На кадрах видно, как инспектор ДПС выясняет отношения с неким мужчиной, который представляется судьей, но не называет своего имени. Он неоднократно угрожает полицейским серьезными последствиями, указывая на свою должность. При этом «судья» обвиняет сотрудников ГИБДД в том, что они якобы его ударили; последние отрицают свою вину.
После непродолжительного выяснения отношений к участникам конфликта подъезжает еще один наряд ДПС, а «судья» требует вызвать на место происшествия районного прокурора.
6 марта сообщалось, что Верховный суд России разрешил привлечь к административной ответственности бывшего судью Краснодарского гарнизонного военного суда Арсена Крикорова по делу о ДТП.