Российские следователи вмешались в разборку судьи и полицейских

Следователи выясняют обстоятельства конфликта между сотрудниками ДПС и судьей, который произошел 7 марта в Ставрополе. Об этом во вторник, 19 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как отметили в ведомстве, процессуальная проверка по факту конфликта была начата еще до того, как видео с ним появилось в интернете. Ранее запись опубликовал YouTube-канал «ЧП Ставрополь».

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На кадрах видно, как инспектор ДПС выясняет отношения с неким мужчиной, который представляется судьей, но не называет своего имени. Он неоднократно угрожает полицейским серьезными последствиями, указывая на свою должность. При этом «судья» обвиняет сотрудников ГИБДД в том, что они якобы его ударили; последние отрицают свою вину.

После непродолжительного выяснения отношений к участникам конфликта подъезжает еще один наряд ДПС, а «судья» требует вызвать на место происшествия районного прокурора.

6 марта сообщалось, что Верховный суд России разрешил привлечь к административной ответственности бывшего судью Краснодарского гарнизонного военного суда Арсена Крикорова по делу о ДТП.

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