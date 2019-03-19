Экономика
 
Последние новости
Шойгу съездил в Сирию с посланием от Путина
Украинские олигархи объединились против Порошенко
В правительстве анонсировали масштабные сокращения чиновников
Россиянин изнасиловал и убил отказавшую ему студентку
На Украине под угрозой потери денег МВФ запутались в долгах
Россия вернула Украине ноту протеста из-за Путина
Адвокат фигуранта дела «Сети» назвал доказательства следствия ущербными
Противники уволившегося Назарбаева все равно собрались протестовать
В США родился аномально крупный ребенок
Порошенко раскрыл схему возвращения Крыма Украине
Новости партнеров

Сотрудник российской налоговой публично покаялся за работу властей

Перейти в «Мою Ленту»

Сотрудников Федеральной налоговой службы (ФНС) фактически заставляют устраивать проверки и взимать налоги даже с идеальных компаний-налогоплательщиков, от чего очень сильно страдает бизнес. О работе ФНС анонимно рассказал один из сотрудников службы в интервью для Business FM.

Мужчина заявил, что в рамках ФНС де-факто существует запрет на проведение проверок без доначислений. «Если проверка проведена без начислений, то тебя начинают вызывать на различные комиссии, требовать объяснения и по итогу вынесут вердикт, что проверка проведена некачественно, и премии лишат и всего такого», — сказал он.

«Поэтому проще проверяющему выйти к плательщику с проверкой и написать хоть что-нибудь. Пусть потом решения отменят, но главное, чтобы там что-нибудь было написано», — рассказал он.

По словам мужчины, вышестоящие органы требуют от местных налоговых служб «кипучей деятельности», различных повесток и отчетов. На местах это понимают, и, чтобы показать активную работу и «чтобы от них отстали сверху» чрезмерно усложняют проверки, от чего страдает бизнес.

Президент России Владимир Путин 19 марта заявил о необходимости более эффективной защиты прав предпринимателей. Выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, глава государства призвал прокуроров решительно реагировать на нарушения в этой сфере, пишет ТАСС.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Не найдете нарушений — лучше увольняйтесь. Исповедь работника налоговой
Бизнес пожаловался Путину на новые налоги
Глава ФНС рассказал о цифровизации налоговых органов
Другие материалы рубрики
Экономика00:04Сегодня

Денежная петля

Почему билеты на самолеты будущего подешевеют, но полеты станут еще дороже
19:39Сегодня

Данные о доходах россиян засекретят после пяти лет падения

16:1914 марта

Россия затеяла новый торговый спор с Европой

17:55Сегодня

Названы самые теневые секторы экономики России

Экономика13:11Сегодня

Бескомпромиссный Шиес

В экологическом конфликте между подрядчиком и активистами появились пострадавшие
09:5518 марта

В России решили победить ночную продажу пива

17:33Сегодня

Илона Маска задумали отстранить от руководства Tesla

14:57Сегодня

Цены на бензин предложили сдержать продажей пива

Экономика13:4215 марта
Иван Овчинников

«Я пошел за лидером»

Чтобы добиться успеха, надо найти правильную франшизу
14:31 9 марта

У Венесуэлы отсудили миллиарды долларов

15:07Сегодня

Раскрыта семья тайных табачных королей России

14:21Сегодня

Поступило предложение упростить визы для иностранцев

Россия
«Каждый третий россиянин — псих»
Как и отчего в России сходят с ума
«Без России кровавое месиво было бы похлеще Донбасса»
Как Крым вошел в состав России. Рассказывают главные участники «Крымской весны»
«На политические темы с сыном мы не разговариваем»
Как жил Крым до России и стал ли он жить лучше за последние пять лет
«Нас обещают убить за разврат детей»
Феминистка поставила детский спектакль. Ее обвиняют в экстремизме и допрашивают в полиции
Российские суды начали требовать опровержения на посты в соцсетях
Мигранты сообщили о преследованиях после изнасилования россиянки мигрантами
Россиянке с инвалидностью отказали в праве на новорожденного ребенка
Все материалы
Мир
Расчет кремлевских старцев
 
Шойгу съездил в Сирию с посланием от Путина
Россия вернула Украине ноту протеста из-за Путина
Террористы напали на автобус с детсадовцами в Сирии и убили ребенка
Российские хакеры ФСБ в Чехии прикрывались продажей компьютеров
Прихожан двух мечетей расстреляли в Новой Зеландии
Погибли 50 человек. Убийца вел прямую трансляцию бойни
В Сербии начались массовые беспорядки
Президента страны обвиняют в захвате власти. Его дворец штурмовали
Все материалы
Бывший СССР
Михаил Булгаков«Гнусный язык»
На Украине все меньше говорят на русском. Зато Булгаков там стал украинским патриотом
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
Президент Казахстана ушел в отставку
Нурсултан Назарбаев правил страной почти 30 лет
Порошенко раскрыл схему возвращения Крыма Украине
Назван временный преемник Назарбаева
Армения пригрозила разрывом союза безопасности в СНГ из-за Белоруссии
В Белоруссии начался сбор подписей за изгнание российского посла
Все материалы
Экономика
Денежная петля
Почему билеты на самолеты будущего подешевеют, но полеты станут еще дороже
Бескомпромиссный Шиес
В экологическом конфликте между подрядчиком и активистами появились пострадавшие
На радуге зависли
Будущее экономики в руках ЛГБТ. Еще недавно их преследовали и унижали по всему миру
Данные о доходах россиян засекретят после пяти лет падения
Сотрудник российской налоговой публично покаялся за работу властей
Названы самые теневые секторы экономики России
Илона Маска задумали отстранить от руководства Tesla
Все материалы
Силовые структуры
«Как можно пытать человека без уверенности в его вине?»
Российские полицейские подбрасывали наркотики. Теперь они жалуются на пытки в ФСБ
Вадим БелоусовДепутат Госдумы уличен в крупнейшей взятке в истории России
Его обвинили в получении трех миллиардов рублей. Но не арестовали
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Полковнику Захарченко стало плохо от вопросов прокурора
Российские следователи вмешались в разборку судьи и полицейских
Открытое с 12 раза дело о пытках в российской полиции закрыли
Российский суд освободил захотевшего почистить самогонный аппарат американца
Все материалы
Наука и техника
Падение без взлетов
 
«Депортация этого народа превратилась в бойню»
Китайцы сто лет назад резали русских и американцев. Теперь об этом стараются не вспоминать
Слишком поздно
Земле грозит катастрофа из-за глобального потепления. Пострадают Россия, США и Канада
«Роскосмос» пообещал «очень скоро» отправить человека на Луну
Крупнейшую математическую премию дадут американке
Раскрыта предыстория «Посейдона»
Опубликовано видео из реакторного отсека К-3
Все материалы
Спорт
Ледовое побоище
Загитова и Медведева встретятся лицом к лицу. Смогут ли они остановить 16-летнюю японку?
Макгрегор поставил UFC условие
Бывший боец UFC пригрозил убийством российскому промоутеру
Умерла трехкратная олимпийская чемпионка
Кастер СеменяМужская сила
Она дважды победила на Олимпиаде. Но весь мир сомневается, женщина она или мужчина
Макгрегору предложат «мегаденьги» за поединок без перчаток
Еще один игрок НХЛ раскритиковал российские власти
Все материалы
Культура
Конец оттепели
Он придумал советское кино 60-х: умер Марлен Хуциев
В 1990-х продвинутый москвич читал журнал «ОМ», слушал радио «Максимум» и посещал клуб «Титаник»«Этого монстра выпустил я»
Как в России 90-х попадали в эфир «Сплин», Земфира и «Руки вверх!»
Хулиганы и циники
Эти художники боролись с мифами СССР и придумали соц-арт
Трейлеры «Мстителей» стали самыми просматриваемыми в истории кино
В «Свинке Пеппе» обнаружили сексизм
Звезду Disney заподозрили в отправке интимных фото 13-летней девочке
Стала известна реакция Путина на смерть Хуциева
Все материалы
Интернет и СМИ
«Я раздавил жизнь человека»
Случайная шутка в сети стоила этим людям семьи, карьеры и будущего
Забытая жестокость
Боль и радость, страх и отчаяние на снимках лучших фотографов мира
Убитая юность
Этот журнал растил советскую молодежь и открыл путь к свободе, но оказался ненужным
Мощное интернет-оружие усилилось и атаковало новые устройства
Математик преподал ученицам урок любви, прославился на весь мир и был уволен
Неудачная шутка в сети ввергла музыканта в годовую депрессию
Познер назвал отличие русских от европейцев
Все материалы
Ценности
Краденый мир
Почему модные дизайнеры все чаще воруют идеи друг у друга
Иман и Дэвид БоуиАфриканские царицы
Самые знаменитые, властные и сексуальные женщины Черного континента
До трусов
Calvin Klein обожали в 90-е. Теперь бренд закрывает магазины и уходит с подиумов
Наталья Орейро захотела открыть магазин в России
Американцы оценили внешность бритой российской актрисы
Самая молодая миллиардерша в мире скопировала модель из 90-х и попалась
Виктория Бекхэм сняла нижнее белье на показе и отдала его модели
Все материалы
Путешествия
У эмира за пазухой
Бриллианты, суперкары и мигранты. Как живет богатейший город Востока
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
«Они чувствуют себя супергероями»
Жертвоприношение и адская работа. Как выжить в кратере действующего вулкана
Учитель выпил водки в туалете самолета и обозвал бортпроводника педофилом
Названы самые дорогие для жизни города мира
Пассажиры самолета разбили друг другу носы из-за голых ног женщины
В России запустили первый поезд с капсульными плацкартами
Все материалы
Из жизни
Джордж Пейн (слева) и Скорпио (справа)«Я занимался прекрасными вещами»
Как украсть миллионы долларов и снять на них самое дорогое гей-порно в истории
«Я зарабатывала проституцией, чтобы хоть как-то выжить»
Их насилуют, убивают и травят. На стороне трансгендеров — закон, но не фавелы
«Все тело пронзает страшная боль»
Они калечатся и гибнут ради деликатесов для американских богачей, пока их дети голодают
Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно
Подстреленный в щеку индиец вдохнул пулю и выжил
Нападение агрессивной кобры на велосипедистов попало на видео
Мужчина проехал сотни километров ради умирающей незнакомки
Все материалы
Жизнь в скольжении
Зимние школы вождения Audi и Renault глазами гонщика-любителя
Полет шмеля
Летающие гоночные автомобили — как бы это выглядело
Очень странные фуд-траки
Передвижные закусочные, вслед которым оборачивается вся улица
Безопасный и неуправляемый
Самый безопасный в мире мотоцикл, который сконструировала женщина-адвокат
Компания Subaru слегка обновила Legacy в России
Еще не представленный электрокар Volvo будут продавать в России
Спецверсию Bentley Bentayga c «перламутровым» салоном посвятили ловцам жемчуга
Все материалы
Дом
Город золотой
Сколько стоят самые дорогие квартиры в Москве и почему дешевле поселиться в Майами
Стоп, снято
Почему съемные квартиры в Москве вдруг оказались никому не нужны
«Это днище, у нас в городе такого нет»
Состоятельный приезжий хотел купить жилье в Москве, но все пошло не так
Усадьбу ссыльного графа выставили на продажу в Подмосковье
Москвичей пересадили в нестандартные офисы
Жириновский предложил ввести каникулы по оплате услуг ЖКХ
Названа самая доступная страна для переезда из России
Все материалы