Сотрудник российской налоговой публично покаялся за работу властей

Сотрудников Федеральной налоговой службы (ФНС) фактически заставляют устраивать проверки и взимать налоги даже с идеальных компаний-налогоплательщиков, от чего очень сильно страдает бизнес. О работе ФНС анонимно рассказал один из сотрудников службы в интервью для Business FM.

Мужчина заявил, что в рамках ФНС де-факто существует запрет на проведение проверок без доначислений. «Если проверка проведена без начислений, то тебя начинают вызывать на различные комиссии, требовать объяснения и по итогу вынесут вердикт, что проверка проведена некачественно, и премии лишат и всего такого», — сказал он.

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«Поэтому проще проверяющему выйти к плательщику с проверкой и написать хоть что-нибудь. Пусть потом решения отменят, но главное, чтобы там что-нибудь было написано», — рассказал он.

По словам мужчины, вышестоящие органы требуют от местных налоговых служб «кипучей деятельности», различных повесток и отчетов. На местах это понимают, и, чтобы показать активную работу и «чтобы от них отстали сверху» чрезмерно усложняют проверки, от чего страдает бизнес.

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