Бывший муж Началовой отреагировал на ее смерть

Бывший супруг эстрадной певицы Юлии Началовой экс-футболист российской сборной и московского ЦСКА Евгений Алдонин высказался в эфире телепередачи «Пусть говорят» по поводу смерти артистки (запись эфира доступна на сайте канала).

Он отметил, что узнал о смерти Началовой во время командировки в другом городе. По словам спортсмена, родители исполнительницы убеждали его, что все под контролем. «Я просто попросил держать меня в курсе каждый день», — сказал Алдонин.

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«Когда родители хоронят своих детей — это страшно. Задаешься вопросом: почему, и как, и зачем?» — поделился своими мыслями мужчина и добавил, что лично рассказал их совместной с Началовой дочери 12-летней Вере Алдониной о смерти матери.

Ранее первый муж Началовой Дмитрий Ланской признался, что новость о смерти бывшей супруги шокировала его. «Соболезнования родным, близким. Конечно, это большое горе для всех. Я первый раз от вас эту информацию узнал. Для меня это шок», — сказал он.

Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. Церемония прощания с певицей состоится в четверг, 21 марта. По словам лечащего врача, причиной смерти стала случайность.

Артистка обрела популярность в 1990-е годы. За свою карьеру певица выпустила восемь альбомов, последняя пластинка вышла в 2013 году.

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