Раскрыто назначение российских скрытых субмарин

Малозаметные неатомные подводные лодки будут полезны для задач, решение которых требует повышенной малошумности, заявил «Звезде» бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев.

«Такие лодки будут очень перспективными и крайне необходимыми для подводников. У них появятся новые задачи. Сейчас они защищают районы нахождения атомных подлодок — а смогут выполнять задачи у побережья противника, на выходах подводных сил из баз противника и прочие задачи, применимые к атомоходам. И там, где атомная подлодка может оказаться слишком громкой, то дизельная будет действовать абсолютно бесшумно», — пояснил эксперт.

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По его мнению, дальнейшее развитие российского флота предполагает совершенствование оружия, снижение шумности субмарин, получение аппаратуры обнаружения подводных лодок по неакустическим признакам и совершенствование средств спасения.

В марте стало известно, что российские предприятия из-за нехватки финансирования в последние полтора года приостановили создание воздухонезависимой энергоустановки (ВНЭУ), предназначенной для перспективных малошумных дизель-электрических подводных лодок.

Осенью прошлого года сообщалось, что спустя 18 лет после катастрофы атомной подлодки К-141 «Курск» российский флот не располагает возможностями оперативного спасения моряков из терпящих бедствие субмарин.

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