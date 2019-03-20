За дешевые авиабилеты предложили доплачивать из бюджета

Министерство транспорта предложило освободить от уплаты НДС все внутренние авиарейсы, включая московские. Как сообщает ТАСС, соответствующее предложение было направленно в Минфин.

В пресс-службе Минтранса уточнили, что за счет этого планируется поддерживать стабильное существование отрасли и сдерживать рост тарифов.

«Среди возможных мер — обнуление ставки НДС на все внутренние перевозки, включая Москву, в увязке с повышением уровня возмещения авиакомпаниям суммы акциза на авиатопливо», — уточнили в пресс-службе.

Также было предложено в виде единовременной меры компенсировать авиакомпаниям из бюджета часть расходов, связанных с ростом расценок на авиатопливо.

В конце февраля правительство поручило Минфину совместно с Минтрансом, Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службой до 20 марта 2019 года подготовить план по улучшению финансового положения авиакомпаний.

Авиаперевозчики регулярно жаловались на рост цен на топливо, по мнению министра транспорта Евгения Дитриха, что вопрос о компенсации будет решен до конца первого квартала 2019 года.

Ранее Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) направила письмо в ФАС, Минтранс и наиболее крупные российские аэропорты с предложение уровнять стоимость обслуживания в аэропортах для российских и зарубежных компаний. Учитывая, что сейчас российские компании платят в три раза меньше, ожидается, что, если тарифы будут уравнены, билеты на авиаперевозки могут подорожать.

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