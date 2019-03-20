Чубайс рассказал Путину о рекордной прибыли «Роснано»

По итогам 2018 года «Роснано» удалось получить чистую прибыль в размере 5,6 миллиарда рублей. Как сообщается на официальном сайте Кремля, об этом глава госкорпорации Анатолий Чубайс рассказал во время встречи с президентом Владимиром Путиным.

Чубайс отметил, что это самая высокая прибыль за историю «Роснано». «Раз есть прибыль, мы готовы к выплате дивидендов государству», — заверил глава госкорпорации. По его словам, в качестве дивидендов в бюджет уйдет около 550 миллионов рублей.

Доходность инвестиций «Роснано» составила чуть больше 16 процентов. По мнению Чубайса, этот показатель считается «достойным и хорошим».

Он также отметил, что госкорпорации удалось покрыть расходы на ее создание —130 миллиардов рублей. Построенные «Роснано» заводы выплатили в бюджет 132 миллиарда рублей налогов, всего было построено 97 заводов. «Это фактически означает, что государство свои затраты возместило», — сказал Чубайс.

Первая выплата дивидендов за десять лет истории «Роснано» произошла в прошлом году. Государству было выплачено 537,5 миллиона рублей, что составило 50 процентов чистой прибыли.

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