Чубайс вернул России прибыль «Роснано»

Компания «Роснано» выплатила дивиденды единственному акционеру в лице государства в размере 537,5 миллиона рублей, что составляет 50 процентов чистой прибыли, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Соответствующее решение было принято Росимуществом, на балансе которого находятся акции, во время годового общего собрания акционеров «Роснано».

«Первая выплата дивидендов в пользу государства подтверждает, что самофинансируемая стратегия развития наноиндустрии уже запущена. Вклад государства в "Роснано" окупился за счет налогов, новых производств наноиндустрии, а устойчивый финансовый результат позволил нам впервые распределить половину прибыли единственному акционеру», — приводятся слова исполнительного директора компании Бориса Подольского.

Госкорпорация «Роснано» образована в 2011 году после реформирования «Российской корпорации нанотехнологий». С 2008 года председателем правления сначала «Российской корпорации нанотехнологий», а затем и «Роснано» является бывший вице-премьер правительства Анатолий Чубайс.

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