Названы самые надежные банки России

Банк Unicredit занял первое место в топ-100 самых надежных банков России, составленном журналом Forbes. На второй строчке рейтинга оказался Райффайзенбанк, на третьей — Росбанк, который возглавлял список в 2018 году. Все они являются «дочками» иностранных банков. В пятерку лидеров рейтинга также вошли Сбербанк и ВТБ.

Все банки в рейтинге разделены на пять групп. В первую группу самых надежных финансовых учреждений включены 30 банков (против 13 в 2018 году) — это банки с рейтингами BBB- и BB+ по версии Fitch. Десятку лидеров замыкают Ситибанк, ИНГ банк (Евразия), «Нордеа», HSBC и Credit Agricole.

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В последней группе самых ненадежных финансовых учреждений значатся 13 банков — Балтинвестбанк, Энерготрансбанк, «Кольцо Урала», «Объединенный капитал», БыстроБанк, Пересвет, СКБ-банк, банк «Приморье», Аресбанк, «Международный финансовый клуб», Фора-Банк, Ланта-Банк и НС Банк.

Рейтинг составлялся на основании оценок крупнейших рейтинговых агентств, таких как Fitch, S&P, Moody's, «Эксперт РА» и АКРА.

В 2018 году рейтинг самых надежных банков возглавлял Росбанк, вторую строчку занимал Unicredit, третью — Райффайзенбанк. Сбербанк также был на четвертом месте, пятую позицию занимал Ситибанк. ВТБ, который в нынешнем году замыкает пятерку лидеров, был на седьмой позиции.

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