В Кремле раскрыли цель звонка Назарбаева Путину

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев счел необходимым заранее проинформировать российского лидера Владимира Путина о своем решении уйти в отставку, которое стало достоянием общественности спустя несколько часов после их телефонного разговора. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает в четверг, 21 марта, «Интерфакс».

«Это, наверное, такая дань особым союзническим, дружественным отношениям наших двух стран, а также особым личным взаимоотношениям Назарбаева и Путина», — пояснил пресс-секретарь.

Песков подчеркнул, что бывший глава Казахстана не советовался с российским коллегой о своем преемнике. «Об этом не могло идти и речи», — заявил он, отвечая на вопрос журналистов о том, обсуждал ли Назарбаев кандидатуру преемника в ходе переговоров с Путиным.

Кроме того, представитель Кремля объяснил, что пресс-служба не сообщала о телефонном разговоре официально, так как он носил «особый характер». Он добавил, что в данном случае было корректнее предоставить казахстанским коллегам самим дать информацию в том виде и объеме, в котором они сочтут допустимым.

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О телефонном разговоре политиков 19 марта сообщила пресс-служба российского президента. Позднее стало известно, что беседа состоялась до отставки Назарбаева. Главы государств обсудили решение главы Казахстана и договорились о продолжении регулярных контактов в будущем.

19 марта Назарбаев в ходе обращения к нации объявил о своей отставке. Он останется на посту председателя Совета безопасности страны. Политик бессменно возглавлял республику с апреля 1990 года (до декабря 1991-го — как президент Казахской ССР), а почти год до этого был первым секретарем ЦК КП Казахстана. Назарбаев является рекордсменом по пребыванию у власти на постсоветском пространстве.

Полномочия президента республики возложены на спикера сената страны Касым-Жомарта Токаева. 20 марта он принес присягу на совместном заседании палат парламента и вступил в должность.

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