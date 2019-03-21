Чеченцы Казахстана отреагировали на отставку Назарбаева

Чеченцев, проживающих в Казахстане, удивила отставка президента республики Нурсултана Назарбаева. Об этом рассказали представители народа, передает «Кавказ.Реалии».

По словам члена Комитета по вопросам экологии и природопользованию мажилиса парламента Казахстана Ахмета Мурадова, передача власти прошла согласно букве закона. «Было немного грустно от этого, но мы все понимаем, что на протяжении 30 лет им [Назарбаевым] проведена огромная работа, мы признаем это, и благодарны ему, и с пониманием приняли его решение», — сказал он.

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Заместитель Верховного муфтия Казахстана Мухаммад-Хусейн Алсабеков рассказал, что мусульманская умма полностью поддерживает процессы, происходящие в стране. По его словам, решение Назарбаева было неожиданным, но показало, что бывший руководитель государства все делает для народа. «Новый президент страны, также известный и уважаемый нами человек, он не со стороны, мы все его знаем уже давно и уверены в нем», — добавил Алсабеков.

Назарбаев объявил о своей отставке в ходе обращения к нации 19 марта. Он останется на посту председателя Совета безопасности страны. Политик бессменно возглавлял республику с апреля 1990 года (до декабря 1991-го — как президент Казахской ССР), а почти год до этого был первым секретарем ЦК КП Казахстана.

В Казахстане, согласно переписи населения, проживает больше 33 тысяч чеченцев (около 0,2 процента численности населения страны). Это потомки представителей народа, которые вынуждено остались в республике после сталинской депортации 1944 года.

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