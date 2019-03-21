Продавщица сломала мужчине мизинец за неосторожный комплимент

В китайской провинции Фуцзянь продавщица сломала покупателю палец за неосторожное высказывание. Об этом сообщает издание South China Morning Post.
Конфликт произошел после того, как мужчина принес в обувной магазин купленные пару дней назад ботинки и обратился к продавщице со словами: «Привет, красавица. Эта пара оказалась неудобной. Нельзя ли ее поменять?» В ответ женщина схватила его за правую руку и закричала: «Почему ты назвал меня красавицей?». Покупатель почувствовал боль и вырвал руку. В результате мизинец оказался сломан.
В полиции сотрудница магазина объяснила, что у нее было плохое настроение из-за проблем дома и на работе. По ее словам, высказывание мужчины стало последней каплей. Она не считает себя красавицей, поэтому сочла, что посетитель пытается флиртовать, и сорвалась. Сам мужчина утверждает, что назвал ее так из вежливости.
Издание отмечает, что в последнее время китайское слово «мэйну» («красавица») все чаще используется в качестве обращения к незнакомым женщинам. Мужчин, в свою очередь, зовут «шуайгэ» — «красавчик». Раньше при разговоре с незнакомыми женщинами использовали слово «сяоцзе» («девушка» или «барышня»), однако оно вышло из употребления из-за появившихся у него ассоциаций с проституцией.
В декабре прошлого года сообщалось, что китаянка, работавшая на рынке, приобрела популярность после того, как один из покупателей опубликовал ее снимок за прилавком. Женщину окрестили «самой красивой продавщицей рыбы».