Мужчина скинулся с коллегами на лотерейный билет, выиграл миллион и пропал

В Канаде четыре сотрудника завода по производству светильников подали в суд на бывшего коллегу, сорвавшего джекпот в лотерею. Как сообщает информационный портал Global News, истцы утверждают, что вместе скидывались на лотерейный билет, но своих денег так и не получили.

Рабочие учреждения из города Суррей, штат Британская Колумбия, утверждают, что 12 декабря 2018 года они и Хунг Сенсуван (Hung Sengsouvanh) скинулись по шесть канадских долларов (286 рублей) на покупку лотерейного билета. Мужчина, прибывший в Канаду на подработку из Лаоса, вызвался сам приобрести билет.

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Спустя два дня стало известно, что билет оказался счастливым — выигрыш составил один миллион канадских долларов (47,7 миллиона рублей). Однако Сенсуван не спешил поделиться с коллегами новостью. Он забрал приз 17 декабря и заявил в интервью, что планирует погасить на выигранные деньги все долги, вернуться на родину и раздать остатки детям.

Сотрудники завода узнали о выигрыше коллеги из социальных сетей. Они пытались связаться с Сенсуваном, но он сначала не отвечал, а потом отказался отдать им деньги. Тогда канадцы подали на него и его семью в суд. Каждый из рабочих требует свою долю в 200 тысяч канадских долларов (9,5 миллиона рублей).

Они добавили, что Сенсуван делился с ними мечтами о выплате ипотеки, покупке новой машины, возвращении на родину и увольнении. Он упоминал, что планирует улететь в Лаос 17 февраля.

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