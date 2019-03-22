Траволта поделился самым ярким воспоминанием о Москве и рассказал о водке и икре

Американский актер Джон Траволта вернулся в Москву спустя 15 лет и дал интервью РИА Новости, в котором рассказал, за что любит Россию.

Артист поделился самым ярким воспоминанием о Москве: «Шел снег, полночь, я был немного пьян, сидел у вас в Москве в ресторане, там были икра и водка, да. А за окном — чудесный вид на церковь и вокруг такая красота!» Он отметил, что хотел бы повторить эту ночь.

Также Траволта признался, что ценит русское искусство и назвал своих любимых писателей и художников: «Я люблю Чехова, Достоевского, из художников восхищаюсь Кандинским, Малевичем». Он считает, что отрицать и игнорировать тот факт, что в России родились лучшие писатели, артисты, композиторы — глупо. «России есть, чем гордиться», — заключил актер.

Траволта прибыл в Москву специально для вручения премии в области классического искусства BraVo.

Ранее в декабре 2018 года кинокритики признали ленту «Кодекс Готти» режиссера Кевина Коннолли, в которой Джон Траволта сыграл мафиози, худшим фильмом года.

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