Телеведущий выбросил смартфон дочери с балкона и стал интернет-героем

Британского телеведущего назвали героем после того, как он выбросил смартфон дочери с балкона. 50-летний сотрудник телеканала Sky News Колин Брэйзер рассказал о произошедшем в Twitter.

«Где-то в это поле с этого балкона недавно швырнул смартфон моей дочери-подростка. Я уверен, что был возможен более конструктивный диалог, но иногда привести в исполнение родительскую угрозу просто имеет свою неизменную логику», — написал он.

Отец пяти дочерей и одного сына не уточнил, какие именно действия и какой из дочерей послужили причиной такого броска. Однако наличие в записи хештега «#пошелотсюдаinstagram» (#getstuffedinstagram) позволяет предположить, что дело в чрезмерном увлечении девушки социальной сетью.

Многие пользователи положительно оценили такой шаг мужчины. «Я понимаю тебя, Колин», — написал один из них, отметив, что делал так несколько раз. «Если ты угрожаешь, то нужно приводить это в исполнение», — отметил другой.

Не все посчитали такое решение правильным. «Лично я не могу представить, чтобы у нее было больше уважения к вам после сделанного», — пишет пользователь. Еще один пользователь отметил, что «просто потому, что вы можете, не значит, что вы должны».

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