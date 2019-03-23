Тарасова рассказала об отношении к Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала об отношении к специалисту Этери Тутберидзе. Ее слова приводит «Медуза».

Тарасова заявила, что Тутберидзе потрясающе работает с молодежью. «Я, например, являюсь ее поклонницей, потому что она двигает мир, понимаете? У нее на пальце земной шарик — и она его прямо так крутит», — отметила она.

По мнению тренера, юный возраст чемпионок не проблема для фигурного катания, а возможность совершенствовать спорт быстрее. При этом она добавила, что время покажет, сможет ли Тутберидзе тренировать более взрослых спортсменок или нет.

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На прошедшем в Японии чемпионате мира два призовых места в женском одиночном катании достались воспитанницам Тутберидзе: Алина Загитова стала победительницей соревнований, Элизабет Турсынбаева заняла второе место. Бывшая подопечная тренера Евгения Медведева, ушедшая весной 2018-го к канадскому тренеру Брайону Орсеру, взяла бронзу.

После чемпионата России по фигурному катанию среди юниоров Тарасова назвала катание победительницы — 14-летней подопечной Тутберидзе Александры Трусовой — потрясающим. Она отметила, что не встречала таких феноменов.

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