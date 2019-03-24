Посетители Исторического музея незаметно повесили на стену фейковый экспонат

Посетители Исторического музея в Москве незаметно для сотрудников повесили на стену несуществующий экспонат — отретушированную фотографию императрицы Александры Федоровны (жены Николая II), которая держит в руках предмет, похожий на брелок от автосигнализации. На странное фото обратили внимание 16-летние посетительницы музея, пишет «Московский комсомолец».

«Мы очень удивились — а что, так можно? Подумали даже, что это сотрудники музея дополнили экспозицию. Но странный аксессуар на снимке и отсутствие описательной таблички под фото заставили задуматься», — отметили девушки.

Начальник управления общественных связей музея Мария Лемигова назвала случившееся «очередной спланированной провокацией против музеев», отмечает телеканал «Дождь». По ее мнению, к акции могут быть причастны до пяти человек, которые не первый раз оказались в здании музея. Лемигова отметила, что фотографию в рамке приклеили на двусторонний скотч. Мотивом она назвала «жажду хайпа», и подчеркнула, что так молодые люди отвечают на политику открытости музеев по отношению к людям.

«Нет ничего смешного, интересного и увлекательного в тех выходках, которые произошли в Третьяковской галерее ранее [27 января оттуда на глазах у посетителей была похищена картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", а 20 марта было опубликовано видео, как по галерее идет мужчина в стрингах], а вчера — в Историческом музее. Это показывает очень низкий культурный уровень нашего общества», — подчеркнула Лемигова.

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