Россияне нашли оправдание своему пристрастию к спиртному

Россияне рассказали, с чем связано их пристрастие к алкоголю. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Для большинства респондентов (73,1 процента) разных возрастов главной причиной стала традиция отмечать праздники с выпивкой. Так ответили 66 процентов мужчин и 80,7 процента женщин. Среди них оказались 78,5 процента бюджетников, 72,4 процента сотрудников внебюджетных компаний, 72 процента бизнесменов, 72,9 процента безработных и 64,5 процента учащихся.

Помимо этого, 27,8 процента опрошенных заявили, что выпивают ради удовольствия, а 25,3 процента рассказали, что алкоголь их успокаивает.

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Некоторые (3,3 процента) признались, что для отказа от спиртного им не хватает силы воли. Другие (2,4 процента) утверждают, что не представляют жизни без алкоголя.

В результате опроса также выяснилось, что 82,2 процента россиян употребляют алкогольные напитки, остальные — трезвенники.

В марте Центр изучения федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) назвал регионы России, жители которых выпили больше всего вина за первый месяц 2019 года. На первом месте оказался Ненецкий автономный округ, где на одного человека пришлось 0,65 литра алкогольного напитка. Вторым стал Санкт-Петербург — 0,5 литра.

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