На Украине назвали последствия потери транзита российского газа

Украина потеряет не менее 3-5 миллиардов долларов после прекращения транзита российского газа. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112».

«Страна потеряет территорию для транзита газа и нефти и что с нами будет, на чем будем зарабатывать? Огурцы будем выращивать где-то в Польше?» — отметил парламентарий.

По его мнению, украинским властям нужно «ехать договариваться» с Москвой.

Соглашение по транзиту российского газа через Украину в страны Европы истекает в конце года. Его продление или новый договор стороны пока не обсуждали. Переговоры намечены на май. Россия в 2019 и 2020 годах планирует запустить сразу два новых газопровода в Европу в обход Украины — «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

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