Стало известно о закупке Украиной 130 тысяч тонн российского бензина

В 2018 году Украина закупила у России 130 тысяч тонн бензина и 2,6 миллиона тонн дизельного топлива. Об этом сообщает телеканал «Россия 1» со ссылкой на свои источники.

По данным журналистов, Киев продолжает жить на российском газе, который идет окружным путем через Европу, и закупает другие энергопродукты. В их числе также 380 тысяч тонн легкого дистиллята и 15 тысяч тонн каменного угля и антрацита. Отмечается, что это на 30 процентов превышает объемы поставок в 2017 году.

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Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече российского премьер-министра Дмитрия Медведева с украинскими политиками заявил, что готов начать переговоры с «Нафтогазом» о новом контракте на прямые поставки газа Украине. По словам Миллера, говорить о цене на газ пока рано, но уже сейчас ясно, что соглашение может снизить цену для конечного потребителя на Украине на четверть.

Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце 2019 года. В конце текущего года «Газпром» планирует запустить «Северный поток-2» и «Турецкий поток», по которым газ можно будет пустить в обход Украины. По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, это может привести к тому, что газотранспортная система Украины окажется полностью невостребованной.

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