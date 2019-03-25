Реклама со странными привычками женщин в ванной озадачила зрительниц

Пользовательница Twitter по имени Шэрон Су (Sharon Su) обратила внимание на неправдоподобную рекламу подносов для ванн. По ее мнению, снимки никак не отражают настоящее поведение женщин во время купания.
Су опубликовала несколько фотографий в своем аккаунте, сопроводив их ироническими комментариями. «Люди, которые изготавливают подносы для ванны, похоже, понятия не имеют, что на самом деле делают женщины в ванной, и я нахожу это странно успокаивающим», — начала она тред.
Судя по снимкам, женщины постоянно едят и пьют, лежа в пенной ванне, а также смотрят ролики одновременно на нескольких гаджетах. «Вы знаете, это неполноценное купание без бокала красного вина, маленького латте и пустой кружки», — ерничала Су.
Одна из фотографий изображала стол, где рядом с мылом и лаками для ногтей располагались тарелка хлопьев, коктейль, смартфон и планшет. «Как женщина, я люблю красить ногти в ванной, одновременно хватая пригоршни кукурузных хлопьев, читая о глобальном потеплении и наблюдая, как люди играют в стиле леди и бродяги с гигантским бутербродом», — шутила девушка.
Тред набрал тысячи лайков. Многие подписчики поддержали Су, заявив, что подобный набор нужен лишь тем, кто принимает ванну целый день. «Мне нравится, что она пьет одновременно латте и вино», — замечали они. «А где фритюр для жарки куриных наггетсов?» — шутили они.