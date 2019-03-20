Известная телеведущая рассказала о наркозависимости и расплакалась

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Известная американская телеведущая Венди Уильямс (Wendy Williams) заявила в эфире передачи The Wendy Williams Show, что лечится от наркотической зависимости. Этот фрагмент шоу женщина опубликовала в Twitter.

54-летняя Уильямс расплакалась, рассказывая о своей жизни в «трезвом доме». К женщине приставлен круглосуточный куратор. По словам ведущей, она живет с «группой вонючих парней, которые стали ее семьей».

Такие места, как правило, используются для возвращения зависимых в общество после реабилитации. В них введены особые правила, в том числе комендантский час.

Уильямс не рассказала о лечении никому, кроме мужа и сына. «Никто не знал, потому что я выгляжу очень эффектно», — пояснила она.

Ранее телеведущая посещала собрания наркопотребителей в Нью-Йорке, чтобы помогать другим. По ее словам, люди не узнавали ее и им было «все равно», кто она. Сейчас Уильямс возглавляет некоммерческую компанию, занимающуюся вопросами просвещения, реабилитации и профилактики наркомании.

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