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Майк Тайсон дал совет Макгрегору

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Майк Тайсон

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон высказался по поводу желания бойца смешанных единоборств (MMA) Конора Макгрегора стать владельцем акций UFC. Его слова приводит TMZ.

Тайсон заявил, что Макгрегору необходимо меньше говорить и больше драться. По его мнению, бойцу нужно фокусироваться на спорте, а не ведении бизнеса. «Владение компанией — совсем другое занятие. Лучше надирай задницы соперникам в клетке и так зарабатывай деньги», — сказал экс-боксер.

Макгрегор неоднократно говорил о желании стать акционером UFC. 19 марта ирландский боец заявил, что готов участвовать в поединках чемпионата при условии, если сможет управлять компанией.

Последний бой он провел против россиянина Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018-го, в нем он уступил сопернику. После поединка вспыхнула драка, в результате которой Макгрегор был отстранен от боев на шесть месяцев. Он сможет вернуться в октагон 6 апреля.

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