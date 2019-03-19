Макгрегор поставил UFC условие

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор прокомментировал переговоры с руководством Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) о своем возвращении в октагон. Об этом сообщает MMA Fighting.

30-летний Макгрегор заявил, что готов участвовать во втором по значимости поединке вечера при условии, что получит акции UFC. «Это все, о чем я прошу. Они смогут меня хоть в андеркард поставить, без проблем», — сказал Макгрегор.

16 марта ирландец анонсировал новости относительно своего будущего. Тогда же боец не исключил, что вновь проведет поединок по правилам бокса. Срок дисквалификации Макгрегора истекает 6 апреля.

В последнем бою Макгрегор уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову на UFC 229. После поединка в октагоне и за его пределами вспыхнула драка, в которой участвовали как бойцы, так и их окружение.

Макгрегор не первый раз выражает желание стать миноритарным акционером UFC. Впервые спортсмен поднял данный вопрос после победы над американцем Эдди Альваресом на UFC 205 в поединке за титул чемпиона в легком весе.

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